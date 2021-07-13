Зеленский договорился о безвизе между Украиной и Китаем [ Редактировать ]
Во вторник, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Китая Си Цзиньпином заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем. Об этом шла речь во время первого телефонного разговора лидеров государств. Об этом сообщает Офис президента.
Руководители государств обсудили важность развития межчеловеческих контактов между нашими странами и договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.
Глава Китая в ходе телефонного разговора подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Зеленский и Си Цзиньпин обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.
Украинский президент поздравил Си Цзиньпина со 100-летием Коммунистической партии и отметил, что КНР оказала стране значительную поддержку в борьбе с пандемией.
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