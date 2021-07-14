Київ перейшов на електронні квитки в громадському транспорті [ Редактировать ]
Відсьогодні Київ перейшов на електронні квитки в громадському транспорті, окрім маршруток. Паперові - більше не продаватимуть.
Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку "Київ Цифровий", також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі "Т-кіоск".
QR-квитки також можна купити і в касах столичного метрополітену. У наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень.
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