Відсьогодні Київ перейшов на електронні квитки в громадському транспорті, окрім маршруток. Паперові - більше не продаватимуть.

Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку "Київ Цифровий", також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі "Т-кіоск".

QR-квитки також можна купити і в касах столичного метрополітену. У наземному транспорті вводиться посилений контроль. Штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень.