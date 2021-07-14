Іспанія вийшла у європейські лідери за денним приростом хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Напередодні у світі Ковід виявили у понад півмільйона людей. Більш ніж вісім тисяч померли. Лідери за денним приростом інфікованих - Індонезія, Бразилія, Іспанія та Індія, там майже 40 тисяч нових хворих за добу.
Погіршується епідемситуація і в деяких європейських країнах, зокрема Великій Британії, Бельгії, Франції та Нідерландах.
Разом з тим у Єврокомісії зазначили, що повністю проти коронавірусу у ЄС вакцинували вже понад половину дорослого населення. І закликають решту щепитися якомога швидше.
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