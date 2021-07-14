За легендою, просто посеред лісу впав приватний літак

Упав літак, із цистерни вилився аміак, загорілася АЗС, а в готелі злочинці захопили заручників. Злагодженість дій в екстремальних ситуаціях відпрацьовували рятувальники, поліцейські та нацгвардійці біля Рівного. Задіяли всю сучасну спецтехніку та авіацію. Чого навчилися - розкажуть мої колеги.

За легендою, просто посеред лісу впав приватний літак. Дістатися до нього можна хіба що з повітря.

На допомогу травмованому екіпажу десантуються рятувальники на парашутах. Потерпілих троє.

Михайло Жавко, водій всюдихода "Богун":

Він плаває, їздить доставляє екіпаж у важкодоступні місця.

А це вже легковик врізався в бензовоз на автозаправній станції. Цистерна з газом спалахнула. Доки одні гасять пожежу, інші дістають потерпілих.

Олександр Савицький, рятувальник:

Найважче - це коли найбільше потерпілих, тому що на кожного потерпілого нам потрібно по одній швидкій.

Надають допомогу й професійні медики.

Андрій Стахнюк, завідувач навчально-тренувального відділу Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Когда ми працюєм в одной цепочке і понімаєм шо друг другу робить, то рятуються життя.

Доки приборкували вогонь, зловмисники неподалік захопили заручників у готелі. Тут свої вміння демонструють спецпідрозділи поліції та Нацгвардії.

Позивний "Бєлий", командир парашутно-десантної групи Нацгвардії:

Забезпечували прикриття силових груп, які виконували штурм.

Спецпризначенці до місця злочину прибули на вертольоті рятувальників.

Тарас Журов, пілот поліцейського єврокоптера:

Ми можемо виконувати як патрулювання об'єктів критичної інфраструктури, можем виконувати спільно з наземним складом поліції пошукові операції нас стоїть для цього спеціальне обладнання.

Три сотні рятувальників, правоохоронців та нацгвардійців відпрацьовували злагодженість дій в екстремальних ситуаціях.

Микола Чечоткін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

Авіація вона користується своїми правилам. Наземні сили вони діють по своїй тактиці. А це скоординувати так, щоб це було безпечно і ефективно було занадто складно. Але ми з цим завданням справились.

Це вже треті спільні навчання правоохоронців і рятувальників цього року. На осінь запланований черговий вишкіл.