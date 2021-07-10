Под Киевом состав сошел с рельсов: массово опаздывают поезда (фото) [ Редактировать ]
Источник: Укрзализныця
"Укрзализныця" сообщила о массовых задержках пассажирских поездов, которые следуют в западном направлении. Причина - сход вагонов на участке Васильков-Боярка. Об этом предупреждает пресс-служба "Укрзализныци".
По состоянию на 9:00 задерживаются рейсы:
- №144 Ивано-Франковск - Киев (задержка составила 3 часа);
- №142 Львов - Бахмут (задержка составила 3 часа 15 минут);
- №358 Рахов - Киев (задержка составила 2 часа 30 минут);
- №761 Киев - Одесса (задержка составила 1 часа 40 минут);
- №715 Киев - Львов (задержка составила 1 час 25 минут);
- №20 Попасная - Киев (задержка составила 1 час)
- №50 Трускавец - Киев (задержка составила 1 час 35 минут);
- №118 Черновцы - Чернигов (задержка составила 1 час 50 минут);
- №10 Мариуполь - Киев (задержка составила 2 часа);
- №81 Ужгород - Киев (задержка составила 2 часа);
- №106 Одесса - Киев (задержка составила 2 часа);
- №281 Геническ - Хмельницкий (задержка составила 2 часа 45 минут);
- №30 Ужгород - Киев (задержка составила 1 час).
Железнодорожники ведут работы над восстановлением движения.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила в Одессу еще три поезда.
по теме
Поезд Кошице-Мукачево-Кошице ежедневно будет курсировать в Словакию, у него предусмотрена остановка в Чопе. Но с 9 июля не привитые от коронавируса иностранцы при пересечении словацкой границы обязаны предоставить отрицательный ПЦР-тест и пройти 14-дневный карантин
"Укрзализныця" запускает первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд
Поезд Dayi Air Rail Project работает на возобновляемой энергии и может разгоняться до 80 километров в час
Актриса записала видеообращение, в котором пожаловалась на плохие условия во время поездки
Українські водії масово скаржаться на проблеми з отриманням техпаспортів - чому їх не видають і коли виправлять ситуацію?