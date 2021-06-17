"Укрзализныця" расширяет возможности для украинцев добраться до популярных морских курортов Украины и назначила еще три поезда в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Во время праздничных выходных на Троицу (20-21 июня) и День Конституции (28 июня) в морскую столицу Украины будут ходить дополнительные поезда из Киева и Харькова:

Ночной скорый поезд №242/241 Одесса - Харьков . Из Одессы состав будет отправляться 17, 21, 24 и 28 июня, обратно из Харькова - 18, 22, 25 и 29 июня. Отправление из Харькова - в 17:36, прибытие в Одессу - 8:54. Из Одессы поезд будет отправляться в 23:37 и прибывать в Харьков в 14:59.

. Из Одессы состав будет отправляться 17, 21, 24 и 28 июня, обратно из Харькова - 18, 22, 25 и 29 июня. Отправление из Харькова - в 17:36, прибытие в Одессу - 8:54. Из Одессы поезд будет отправляться в 23:37 и прибывать в Харьков в 14:59. Поезд Интерсити №761/762 Киев - Одесса. Из украинской столицы поезд будет отходить 19 июня в 6:15 и прибудет в Одессу в 14:01. Обратно из Одессы он отправится в тот же день, 19 июня, в 15:31 и прибудет в столицу в 22:57.

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На июль "Укрзализныця" назначила дополнительный ночной скорый поезд в Одессу из Житомира через Винницу. Он будет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам.

Поезд №132/131 Одесса-Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а к морю, в Одессу, - в 9:29. Обратно, из Одессы, состав будет отправляться в 12:27, прибытие в Винницу - в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10.

Предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахны, Вапнярка, Подольск и других. Больше информации о расписании движения этого поезда можно получить здесь.

Напомним, что в июне "Укрзализныця" запустила на морские курорты 11 новых и дополнительных поездов.