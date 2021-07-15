У прифронтовій Попасній приймають гуманітарну допомогу. Речі, необхідні для лікарень та шкіл, передали українцям Нідерланди. Загалом вантаж завважки аж 10 тонн. Це і одяг та дитячі іграшки для нужденних сімей. І дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники.

Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації:

Ми вибрали наших рецепієнтів-отримувачів цієї допомоги. в нас список вже більше 500-600 людей, які безпосередньо цю допомогу соціально-незахищені і діти і старше покоління. У нас представлено від громади гірської і громади Попаснянської дитячі садочки 2 або 3 від кожної громади, школи, центр соціальних послуг і лікарня наша.

Ангеліна Кучерук, координатор Фонду "Українська громада в Нідерландах":