До Попасної прийшла гуманітарна допомога з Нідерландів [ Редактировать ]
У прифронтовій Попасній приймають гуманітарну допомогу. Речі, необхідні для лікарень та шкіл, передали українцям Нідерланди. Загалом вантаж завважки аж 10 тонн. Це і одяг та дитячі іграшки для нужденних сімей. І дошки та парти для учнів, а ще спеціальні медичні ліжка та умивальники.
Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації:
Ми вибрали наших рецепієнтів-отримувачів цієї допомоги. в нас список вже більше 500-600 людей, які безпосередньо цю допомогу соціально-незахищені і діти і старше покоління. У нас представлено від громади гірської і громади Попаснянської дитячі садочки 2 або 3 від кожної громади, школи, центр соціальних послуг і лікарня наша.
Ангеліна Кучерук, координатор Фонду "Українська громада в Нідерландах":
Наша громада українська - вона співпрацює також з благодійними організаціями Нідерландів. Я надіюся, що це не перший скажем так, не перша допомога, і ми будем надалі працювати і допомагати і співпрацювати.
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