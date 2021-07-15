Понад шість сотень нових заражень Ковідом в Україні за минулу добу. найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Житомирщині й Донеччині. Ушпиталили напередодні майже 400 хворих.

А померли від ускладнень коронавірусу 20 пацієнтів. Учора 108 тисяч українців щепили проти Ковіду. Загалом першу дозу вакцини отримали майже два з половиною мільйони людей, а дві дози мільйон 300 тисяч.