В Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет длиться с 15 по 17 июля, сообщает пресс-центр Департамента муниципальной безопасности КГГА.

В частности, киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

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Так, в течение пожароопасного периода запрещается:

- разводить костры в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;

- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

- оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;

- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;

- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

Ранее сообщалось, что под Киевом вспыхнул масштабный пожар на предприятии.

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