В столице Италии Риме построили 18-метровый мост, который держится за счет воздушных шаров. Об этом сообщает новостное агенство AFP.

Согласно задумке конструкторов, переправа является лишь временной инсталляцией над рекой Тибр. Художник, создавший столь внушительную конструкцию, рассказал, что на создание его вдохновил Микеланджело, который, к сожалению, не успел закончить свой проект.

Отмечается, что конструкция была подвешена на трех воздушных шарах, которые для воздержания в воздухе, наполнили гелием.

VIDEO: Lost Michelangelo bridge floats over Rome.



Michelangelo dreamed it, Olivier Grossetête did it: the artist from Marseille has created a cardboard bridge over the Tiber River in Rome. The 18-metre structure is suspended by three helium-filled balloons pic.twitter.com/cLAn1r5OhR