Под Верховной Радой произошла стычка [ Редактировать ]
В четверг, 15 июля, в Киеве, под Верховной Радой, произошла стычка. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Люди выступали против внесения изменений в закон о языке.
Силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги возле здание парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.
Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.
Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.
Ранее мы писали о том, что в Киеве ФОПы устроили акцию протеста с гробами.
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