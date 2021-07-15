В четверг, 15 июля, в Киеве, под Верховной Радой, произошла стычка. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Люди выступали против внесения изменений в закон о языке.

Силовики попытались задержать одного из участников акции протеста, который разбрасывал деньги возле здание парламента. В результате попытки задержания между силовиками и участниками акции произошла небольшая потасовка.

Силовикам все же удалось вытащить активиста из толпы, но потом его отпустили.

Сейчас ситуация под зданием Рады спокойная. У парламента остается небольшое количество участников акции.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ФОПы устроили акцию протеста с гробами.

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