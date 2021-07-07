Умер экс-вокалист Uriah Heep Джон Лоутон (видео) [ Редактировать ]
Источник: FIN COSTELLO/REDFERNS
Ушел из жизни бывший вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. Об этом сообщается на официальном сайте группы.
Лоутон скончался 29 июня на 75-ом году жизни. Музыкант ничем не болел, а его уход был мирным - он умер в присутствии жены.
Лоутон родился 11 июля 1946 года в британском Галифаксе. Он присоединился к Uriah Heep в 1976 году и записал с группой три студийных альбома (Fallen Angel, Innocent Victim и Firefly) и один концертный - Live ’79. В 1979 Лоутон покинул Uriah Heep.
Uriah Heep
В дальнейшем Лоутон несколько раз выступал с группой, подменяя на гастролях вокалиста, когда тот лечил голосовые связки.
Легенды британского хард-рока Uriah Heep - одна из "большой четверки" рок-групп, наряду с Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath. Группа была образована в 1969 году в Лондоне. Название Uriah Heep взято по имени отрицательного персонажа из романа Чарльза Диккенса "Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим". В русском переводе антигероя зовут Урия Гип.
Ранее сообщалось, что умер автор музыки к фильмам "Гладиатор", "Код да Винчи" и "Хроники Нарнии".
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