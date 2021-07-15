Транш для Украины: МВФ оценили прогресс [ Редактировать ]
В МВФ заявил, что принятие в Украине закона о перезапуске ВККС является позитивным сигналом, однако, необходим прогресс и в других секторах. Об этом на брифинге в четверг, 15 июля, сказал представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".
Райс, отвечая на вопрос о шансах Украины на получение второго транша по программе Stand-by, сказал:
Больше прогресса необходимо в других секторах (…) Дискуссии с властями будут продолжены.
Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал прошедшие встречи "очень конструктивными". По его словам, обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.
Тем временем в НБУ рассчитывают получить транш по программе Stand-by до конца 2021 года. Об этом интервью агентству заявил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий.
Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений - это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш.
По словам Гелетия, НБУ также рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро и второй части DPL от Всемирного банка на 350 млн долларов. Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.
Замглавы НБУ добавил, что для продолжения сотрудничества с МВФ НБУ выполняет структурные маяки, в частности, проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.
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