В МВФ заявил, что принятие в Украине закона о перезапуске ВККС является позитивным сигналом, однако, необходим прогресс и в других секторах. Об этом на брифинге в четверг, 15 июля, сказал представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

Райс, отвечая на вопрос о шансах Украины на получение второго транша по программе Stand-by, сказал:

Больше прогресса необходимо в других секторах (…) Дискуссии с властями будут продолжены.

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал прошедшие встречи "очень конструктивными". По его словам, обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.

Тем временем в НБУ рассчитывают получить транш по программе Stand-by до конца 2021 года. Об этом интервью агентству заявил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий.

Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений - это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш.

По словам Гелетия, НБУ также рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро и второй части DPL от Всемирного банка на 350 млн долларов. Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.

Замглавы НБУ добавил, что для продолжения сотрудничества с МВФ НБУ выполняет структурные маяки, в частности, проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.