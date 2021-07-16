Социальная сеть Facebook представила новую функцию для Messenger под названием Soundmojis. Она позволяет пользователям отправлять емодзи со звуком.

Привычные смайлики теперь могут воспроизводить дорожку, чтобы подчеркнуть тон беседы. Разработчики сами записали все звуки для емодзи, сообщает meta.ua.

Отмечается, что сначала аудиодорожки будут воспроизводиться только в небольшом количестве смайликов, таких как аплодисменты, смех и злость.

Однако вскоре будут добавлены Soundmojis от известных артистов, из фильмов и сериалов. Библиотека будет обновляться постепенно.

Ранее сообщалось, что Facebook запустил новую функцию.

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