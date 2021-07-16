В пятницу, 16 июля, народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Рады.

"За" его назначение проголосовали 271 парламентарий.

Отметим, что Монастырского считают близким к предыдущему главе ведомства Арсену Авакова. Эта связь могла бы стать лишним подтверждением того, что в Офисе президента избрали мирный путь транзита власти.

Однако сам парламентарий эту привязку отрицал и заявлял, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.

Напомним, что Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова.

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