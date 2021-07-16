Рада назначила Монастырского новым главой МВД [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Рады.
"За" его назначение проголосовали 271 парламентарий.
Отметим, что Монастырского считают близким к предыдущему главе ведомства Арсену Авакова. Эта связь могла бы стать лишним подтверждением того, что в Офисе президента избрали мирный путь транзита власти.
Однако сам парламентарий эту привязку отрицал и заявлял, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.
Напомним, что Арсен Аваков написал заявление об отставке. Также Зеленский предложил кандидата на должность Авакова.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 16 июля, народный депутат Украины Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел
В пятницу, 16 июля, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел
Как сообщается, решение было спокойным и взвешенным
Процес політизований, - переконані й однопартійці Віктора Медведчука, сьогодні вони прийшли до суду
Печерський райсуд столиці розглядає справу Віктора Медведчука, котрого підозрюють у державній зраді