В космос вместе с Джеффом Безосом полетит 18-летний парень - голландец Оливер Дэмен. Об этом объявила космическая компания Blue Origin, сообщает BBC.

Отмечается, что юноша заменит четвертого участника, выигравшего полет в космос на аукционе 12 июля. Оказалось, что у человека, который должен был лететь в первой группе, изменился график, поэтому его полет перенесли на другую дату. А подросток, который полетит вместе с Безосом на New Shepard - сын генерального директора Somerset Capital Partners Джоса Дэмена.

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В Blue Origin говорят, что у Джоса Дэмена было зарезервировано место на втором рейсе, но его перевели на первый, когда анонимный победитель конкурса отказался от полета. После этого отец юноши решил отдать свое место на корабле сыну.

В компании заявили, что Оливер Дэмен увлекался полетами и космосом с четырех лет. Он окончил школу в 2020 году, планирует получить лицензию пилота, а затем будет изучать физику в Утрехтском университете.

Ранее сообщалось, что Илон Маск купил билет в космос у Virgin Galactic.

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