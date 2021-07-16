Эйфелева башня открывается для туристов [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля в Париже восстанавливает допуск посетителей Эйфелева башня. Однако, с 21 июля туристы смогут попасть туда только с COVID-сертификатом о вакцинации. Об этом сообщается на официальном сайте башни.
"Эйфелева башня открывается сегодня в 13.00 и с нетерпением ждет встречи",- говорится в сообщении.
Отмечено, что до 20 июля ее смогут посетить все желающие, а вот с 21 июля от туристов старше 18 лет будут требовать сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса.
Кроме этого, дети старше 11 лет должны будут носить маски. Также туристам необходимо соблюдать социальную дистанцию.
В пресс-службе добавляют, что число посетителей ограничат на 50%. За день башня сможет принимать не более 13 тысяч гостей.
Напомним, что Франция с 9 июня открылась для иностранных туристов.
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