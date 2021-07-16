YouTube-блогер Рамина Эсхакзай взяла интервью у убийцы журналиста Георгия Гонгадзе - бывшего начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Он был осужден на пожизненное заключение, но попытался оспорить вердикт. В начале июля 2021 года Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу.

Во время судебных заседаний Пукач общался с журналистами. Издание "КП в Украине" опубликовало расшифровку интервью Рамине Эсхакзай.

- Преступление, которое мне инкриминируют - это тяжкое преступление, а они мне инкриминируют особо тяжкое. А особо тяжким оно стало по новому кодексу 2001 года.

- Нельзя же статью под новый кодекс. Должны судить по старой.

- Убийство по 93 статье стало особо тяжким и переименовали ее в 115, по ней пожизненное не дают. Теперь пожизненное дают по пункту "А", из корыстных побуждений. А у меня не только нет корыстных побуждений, у меня мотива нет.

Я собрал собрание, не собрание, а совещание. Инструктаж. И рассказал о противозаконной деятельности Гонгадзе, что его противозаконная деятельность - угроза национальной безопасности Украины.

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- А у вас есть эти документы?

- Все есть в суде. Что он мародер, наемник. У меня свидетелей не допросили. Когда шла война в Грузии, он приехал сюда, женился якобы на украинке, получил паспорт и потом обратно поменял фамилию. Ту девочку, женщину он оставил, бросил.

И, как гражданин Украины, он поехал в Абхазию воевать. Это называется наёмник. Грузины, такие как мой потерпевший, заходили в квартиры, где жили не грузины, а где жили евреи, украинцы, белорусы, и с квартиры выносили все. Знаете, что такое мародерство во время войны? Все разведки работают вне правового поля. Почему Барак Обама, президент Америки, и президент Польши Квасьневский признали, что в Польше и Америке было 10 секретных тюрем ЦРУ? Это незаконно. Такая специфика работы разведки мира. Ты знаешь, что их было двое? Два брата-близнецы.

- Кого?

- Ну как, Гонгадзе. Мама родила двоих (16 декабря 2000 года в интервью "Фактам" Леся Гонгадзе рассказывала, что родила близнецов. Врачи сказали, что один ребенок умер. Тело не показали, никаких записей не делали). А где второй? Я боюсь, что тут подмена была. Он всю жизни выходил от любовницы, она стояла на балконе и махала ему... Она видела, как он садился в такси, и они прощались на этом. А почему в эту ночь он не пошел, где свет горит? Всю жизнь ходил по одному маршруту, а тут вдруг 16 числа...

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- Может, он что-то подозревал...

- Нет. Он хотел, чтобы его забрали и он на этом будет пиариться. Мне адвокаты говорят: мы поедем в Америку и найдем его. Тот человек, который сел ко мне в машину, он мертв. Но кто это был – он или брат? Почему много подставных адвокатов говорят, что мы поедем и найдем его. Почему эксперт сбежал в Лондон? Я на нем не видел украшений (судмедэксперт Игорь Воротынцев говорил, что обнаружил на правой руке покойного украшения: серебряный браслет в виде змеи и перстень). Ничего на нем не было. Мне (министр внутренних дел Юрий) Кравченко говорил: почему ты не снял ничего? Я не видел, не было на нем ничего. А тут вдруг какие-то украшения.

Тут сколько всего невыясненного. Тетрадь, которую я принес Кравченко, она была вся расписана кодами, шифрами, кличками, псевдонимами. Ты должна понимать, что чекисты работают под крышей милиционеров, журналисты под крышей спецслужб, а КГБ не светят себя. Они милиционеров сдают. Но мы не следили во Львове, только в городе Киеве. Какая-то идет политическая игра, уже 21 год.

Все знают, что я ремень не носил. Я только в тюрьме надел ремень. А какой это был ремень? Его сняли с потерпевшего. Каким он был - пусть расскажут. Широкий, средний, узкий, какой его цвет, размер, рисунок, какая пряжка. Смотри, никто не обрисовал его. И второе: его не было. Его в жизни не было. В 2005 придумали ремень, а в 2009 придумали еще и пряжку. Говорят, что ты нечаянно надавил пряжку и он умер.

- Смотрите, если, допустим, они придумали...

- Не придумали, нет. Тот человек, на секундочку. Тот человек, которого мы вывезли... Меня же слушали. В день, когда он пришел на конспиративную квартиру иностранных пресс-служб...

- Это вы про Гонгадзе?

- Да-да. У него документов никаких. Ни паспорта, ни удостоверения. Что за журналист, у которого нет образования журналистского.

- Ну может быть.

- Хорошо, согласен. А почему удостоверения нет, документа. Почему он не состоял в Союзе журналистов Украины?

- Ну можно не состоять.

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- У меня могли быть сомнения, что это не он, когда он сел в машину. Ничего при нем не было. Говорят, что было золото и украшения при нем. Но когда он сознался, что он был на конспиративной квартире. Он же признался.

- А где он признался?

- Где? В машине.

- Вам сказал?

- Всем сказал. Он приходил денег взять. Но он говорит, одолжить денег (за день до похищения, 15 сентября 2000 года, Гонгадзе ходил в пресс-центр посольства США, чтобы одолжить денег у своего знакомого, пресс-атташе Питера Савчина. Тот дал Гонгадзе в долг $400). А вы как порядочная женщина, девушка, журналист, скажите, кому иностранные спецслужбы денег одалживают. Назовите мне. Вам одалживали?

- А разве вы не вели оперативную съемку?

- Если любой человек Украины идет навстречу с иностранными спецслужбами, это называется шпионаж. Статья 68. Так по этой статье спецслужбы завели дело, не я. Разведка не заводит дело. Нам официально поступило задание, на него и на другого. Через канцелярию. Две экспертизы говорят, что причины смерти установить невозможно. А две под политическим давлением... Уже я просил написать в судмедэкспертизу и выяснить, от чего наступила смерть. От ударов ногой в грудь, сердце, шею или от моих рук и запугиваний.

И когда ко мне в суде приходили от КГБ, от СБУ. Потерпевшие и в камерах, и в суде просили, чтобы я пошел с ними на контакт, будет минимальный термин. И Мельниченко просил. Знаете Мельниченко? (Бывший майор Управления государственной охраны Украины Николае Мельниченко - автор "кассетного скандала" о прослушке кабинета экс-президента Леонида Кучмы - ред.).

- Конечно.

- И (правозащитница) Валя Теличенко от имени Мирославы Гонгадзе. Так если я такой урка, так почему Мирослава просит Теличенко, и она меня 10 лет просит, чтобы я пошел с ними на контакт. А я отвечаю: у меня есть офицерская честь, человечность. Человек, который на контакте с кем-то... Я не пойду на контакт. Я не (бывший капитан МВД Виталий) Гордиенко, не (полковник МВД Николай) Наумец и не (начальник 2-го экономического отдела внешнего наблюдения Александр) Славинский.

- Хорошо, а то, что говорят, что у вас квартира после убийства появилась?

- Согласно действующему закону, мне дают квартиру возле рынка Юность. Когда-то станция метро Комсомольская, Пионерская.

- Сейчас Черниговская, Лесная.

- А мои замы хотели передо мной прогнуться. И когда я уехал в командировку, они пошли в исполком и поменяли мою квартиру. Мою квартиру на Миропольской сдали, а на бульваре Леси Украинки дали. Мне дали квартиру, как простому офицеру. В этом же доме дали и другим пяти сотрудникам.

- Вы единственный свидетель, который еще жив, в здравом уме и который знает...

- О. Видишь, как ты мне приятно сказала... Почему Кравченко убили? Он меня просил уехать. Может, ошибусь... Кажется, в 1999 году даже жена посла Израиля говорила о том, что его хотели убить. А где и кто, это будет серия номер два и три.

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Напомним, что журналист Георгий Гонгадзе исчез в сентябре 2000 года. Спустя 2 месяца под Киевом нашли обезглавленное тело. В январе 2013 суд приговорил исполнителя убийства, Алексея Пукача - экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины, к пожизненному лишению свободы. Имена заказчиков так и не были названы.

В марте 2016 года - спустя почти 16 лет после гибели - останки Георгия Гонгадзе были преданы земле на территории церкви Николая Набережного в Киеве, и посмертно - он получил звание Герой Украины.