Косатки припливли в гості до українських полярників. Про особливих відвідувачів станції "Академік Вернадський" розповіли самі працівники.

Побачити косатку біля берегів Антарктиди - досить рідкісне явище. Та до українців завітали аж дві. Косаток легко відрізнити від інших дельфінових за чорно-білим забарвленням і гострим великим спинним плавцем до двох метрів завдовжки.