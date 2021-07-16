Косатки завітали до українських полярників [ Редактировать ]
Косатки припливли в гості до українських полярників. Про особливих відвідувачів станції "Академік Вернадський" розповіли самі працівники.
Побачити косатку біля берегів Антарктиди - досить рідкісне явище. Та до українців завітали аж дві. Косаток легко відрізнити від інших дельфінових за чорно-білим забарвленням і гострим великим спинним плавцем до двох метрів завдовжки.
по теме
Рада поддержала проект закона в защиту диких и бездомных животных
Вони прилетіли туди ще в березні. Водойма тривалий час була притулком для пернатих
Про особливих відвідувачів станції "Академік Вернадський" розповіли самі працівники. Побачити косатку біля берегів Антарктиди - досить рідкісне явище, зауважили науковці
В общежитии Одесской государственной академии технического регулирования и качества завелось большое количество крыс
За останні кілька днів Рані відвідали майже 15 тисяч людей. Вони фотографуються з нею, частують смаколиками. Тварина вже встигла стати зіркою соцмереж.