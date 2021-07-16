В четверг, 15 июля, на западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний ребенок из Украины. Теперь родителям грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Fakt.

Сообщается, что мальчик без присмотра родителей смог ночью выйти из летнего дома неподалеку озера в развлекательном центре "Лидо". Он упал с помоста в водоем.

Тело мальчика в воде заметил посторонний человек, который и вызвал спасателей. Они более двух часов пытались реанимировать ребенка, однако им этого не удалось.

Родители ребенка, граждане Украины, появились у озера, когда уже шла спасательная операция. Позже стало известно, что родители с мальчиком приехали на отдых с двумя семьями и накануне длительное время употребляли спиртные напитки.

Местная прокуратура выдвинула родителям обвинение. Их обвиняют в том, что они подвергли своего двухлетнего сына к непосредственной опасности смерти и непредумышленном убийстве, оставив незапертой дверь в хижину, из которой ребенок вышел и пошел к озеру, забрался на помост и упал с него.

Родителям мальчика грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что мэр Ивано-Франковска запретил купаться в Быстрице под угрозой штрафа в 50 тысяч гривен. Такое решение приняли на оперативном совещании из-за трех смертей на реке за четыре дня.