Португальский футболист Криштиану Роналду официально заявил о том, что продолжит играть за туринский "Ювентус". Действующий контракт с клубом у Роналду подходит к завершению по окончанию следующего сезона, и стороны планируют договориться о его продлении, пишет prsport.net.

Отмечается, что новый договор Роналду будет рассчитан вплоть до 2023 года, то есть на один сезон, однако португальский форвард сильно потеряет в заработной плате. Так, вместо 31 миллиона евро футболист будет получать 20 миллионов евро в год.

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Напомним, в предыдущем сезоне итальянского чемпионата Роналду стал лучшим бомбардиром, который смог реализовать 29 мячей в ворота соперников. В рамках чемпионата Европы-2020 Криштиану также отличился в составе сборной Португалии 5 раз, выиграв гонку бомбардиров.

Возвращение португальского футболиста к тренировочному процессу планируется на 25 июля. Сейчас Роналду отдыхает после выступления за сборную Португалии на Евро-2020.

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