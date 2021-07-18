Роналду принял окончательное решение по "Ювентусу" [ Редактировать ]
Португальский футболист Криштиану Роналду официально заявил о том, что продолжит играть за туринский "Ювентус". Действующий контракт с клубом у Роналду подходит к завершению по окончанию следующего сезона, и стороны планируют договориться о его продлении, пишет prsport.net.
Отмечается, что новый договор Роналду будет рассчитан вплоть до 2023 года, то есть на один сезон, однако португальский форвард сильно потеряет в заработной плате. Так, вместо 31 миллиона евро футболист будет получать 20 миллионов евро в год.
Напомним, в предыдущем сезоне итальянского чемпионата Роналду стал лучшим бомбардиром, который смог реализовать 29 мячей в ворота соперников. В рамках чемпионата Европы-2020 Криштиану также отличился в составе сборной Португалии 5 раз, выиграв гонку бомбардиров.
Возвращение португальского футболиста к тренировочному процессу планируется на 25 июля. Сейчас Роналду отдыхает после выступления за сборную Португалии на Евро-2020.
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