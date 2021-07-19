В автомобиле находилось 12 человек Источник: Волинські новини

В селе Печихвосты Луцкого района Волынской области произошло масштабное ДТП, в котором погибли три человека, еще девять получили травмы Об этом сообщает ГСЧС.

​Авария произошла 18 июля около 17:00. И погибшие, и пострадавшие - 12 человек - находились в одном легковом автомобиле. Водитель Ford Focus не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погибли маленькая девочка, водитель и пассажирка. Пострадали 9 человек - трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения. Они госпитализированы в больницу. Состояние трех детей описывается как тяжелое.

По словам местных жителей, автомобиль с людьми возвращался с отдыха.

Напомним, что на днях в Ривненской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев-Вроцлав. В больницы попали 23 человека.