У ребенка не было обнаружено следов насилия/ фото: booking.com

В озере, которое находится в населенном пункте Перешпа Волынской области, утонул двухлетний мальчик.Страшная трагедия случилась из-за халатности матери малыша. Об этом сообщает издание "Волынские

Все случилось около девяти часов вечера. Дети играли во дворе. Потом двухлетний мальчик пропал. Его бросились искать. Ребенка нашли в пруду.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов во время поверхностного осмотра тела, не обнаружили никаких следов насильственной смерти. Известно, что тело погибшего малыша было направленно на дальнейшую экспертизу.

Читайте также, в городе Изюм, Харьковская область, во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик. Как сообщили в полиции, открыто производство.

Кроме того, в городе Белая Церковь Киевской области произошла трагедия. На реке Рось отдыхала компания девочек 12-14 лет, одна из них начала тонуть, и подруги кинулись ей на помощь.Спасенная девочка добралась до берега, а ее подруги позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

Ранее мы писали, что на Киевском водохранилище вблизи села Лебедевка Вышгородского района утонули двое детей и взрослый мужчина. Трагедия произошла около 17:30, спасателям сообщили, что во время отдыха на Киевском водохранилище исчезли 36-летний отец и двое детей 2011 и 2017 рождения.

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