В понедельник, 19 июля, в Киеве началась буря. Многие районы города оказались в эпицентре шторма. Погода резко ухудшилась, в городе сильный дождь, штормовые порывы ветра, гром и молния.

В связи с этим, цены на такси сразу же взлетели в два-три раза.

Так, поездка, которая раньше обходилась до 100 грн, на данный момент стоит около 300 грн. А те стоимость которых обычно обходились в районе 200 грн, в понедельник перевалила за 400 грн.

Отметим, что цены подняли практически все службы такси.

Кроме того, в городе сразу же образовались многочисленные пробки.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.

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