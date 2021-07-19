Ураган в Киеве: таксисты в три раза взвинтили цены [ Редактировать ]
В понедельник, 19 июля, в Киеве началась буря. Многие районы города оказались в эпицентре шторма. Погода резко ухудшилась, в городе сильный дождь, штормовые порывы ветра, гром и молния.
В связи с этим, цены на такси сразу же взлетели в два-три раза.
Так, поездка, которая раньше обходилась до 100 грн, на данный момент стоит около 300 грн. А те стоимость которых обычно обходились в районе 200 грн, в понедельник перевалила за 400 грн.
Отметим, что цены подняли практически все службы такси.
Кроме того, в городе сразу же образовались многочисленные пробки.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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