Рынок земли в Украине: где больше всего покупают участков [ Редактировать ]
С 1 июля 2021 года в Украине функционирует рынок земли. За это время больше всего земельных участков приобрели в Винницкой и Полтавской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Министерство аграрной политики и продовольствия сообщает, что за последние сутки в Украине было осуществлено 42 земельные транзакции. Больше всего их состоялось в Винницкой и Полтавской областях - по пять", - говорится в сообщении.
Так, всего с начала открытия рынка земли осуществлено 364 сделки. Лидерами остаются Винницкая и Полтавская области. Оба региона за неделю имеют по 44 земельных операции.
"По состоянию на 7 июля от нотариусов поступило всего 2832 заявления, из них 2471 согласовано, 295 находятся в очереди на рассмотрение, 364 отказано. Получение доступа нотариусов в Государственный земельный кадастр происходит в штатном режиме", - информируют в министерстве.
В ведомстве напоминают, что до 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Иностранцам запрещено покупать участки.
Ранее мы писали о том, что 27 мая вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
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