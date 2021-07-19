Мука, ​​крупяные изделия, ингредиенты для выпечки - такие продукты обычно долго хранятся в кладовой. Однако их следует проверять чаще, поскольку они могут содержать вредителей. В частности, пищевая моль может стать настоящей неприятностью. Специалисты объясняют, что может с этим помочь, передает newsyou.info.

Пищевая моль не только раздражает, но и опасна для здоровья. Как поясняет Федеральное агентство по окружающей среде, употребление инфицированных продуктов может привести к аллергии, кожным заболеваниям или желудочно-кишечным заболеваниям.

Летом у вредителей высокий сезон, потому что животные особенно быстро размножаются при высоких температурах. Признаками заражения пищевой молью являются липкие паутины, скрученные комки в продуктах питания, таких как злаки, мелкие личинки и жужжащие бабочки.

Однако плохая гигиена не всегда является причиной этого: моль также может проникнуть в жилое пространство через открытые окна или продукты, которые уже были заражены.

Если обнаружили вредителя, все затрагиваемые продукты нужно немедленно утилизировать. Пища, которая еще не заражена явно, должна быть тщательно проверена на наличие паутины и загрязнения, а всю кладовую, особенно углы, трещины и щели, следует очистить пылесосом, а затем протереть влажным раствором уксуса.

Кладовую следует всегда содержать в чистоте, избегать или удалять крошки и остатки, лежащие вокруг.

Оригинальная упаковка из бумаги или пластика часто не обеспечивает достаточного барьера. С другой стороны, хорошо использовать закрывающиеся контейнеры для хранения, такие как большие банки с завинчивающейся крышкой, надежно защищают муку и другие зерновые продукты, сухофрукты и орехи от заражения. А в случае зараженного продукта предотвратить дальнейшее распространение вредителей.

Пищу, которая подвергается особому риску, нужно хранить в холодильнике. В качестве профилактики можно использовать полоски, смоченные в лавандовом масле, их можно положить в кладовку и регулярно менять.

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