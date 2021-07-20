"Мир все больше отдаляется от завершения пандемии" - ВОЗ [ Редактировать ]
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии коронавируса. Это вызвано, в частности, появлением новых штаммов COVID-19.
"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время",- отметила эксперт.
По ее словам, удаления вызвано такими факторами, как появление новых вариантов вируса, смешивание социальных групп, несоблюдение мер профилактики и недостаток вакцин.
Она также подчеркнула, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных случаев возросло на 1%.
Керкхове добавила, что число новых заражений в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана - на 30%.
Напомним, "Подробности" сообщали, как скоро Украину "накроет" штамм коронавируса "Дельта".
Также мы писали о том, могут ли COVID-вакцинированные заболеть штаммом "Дельта".
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