В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса [ Редактировать ]
С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, в связи с этим больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія". Теперь прививки доступны всем желающим.
Об этом сообщается в Telegram-канале сервиса "Дія".
Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается 5-й этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов.
Также сообщается, что в течение всего времени в "Дії" записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.
Напомним, "Подробности" сообщали, как скоро Украину "накроет" штамм коронавируса "Дельта".
Также мы писали о том, могут ли COVID-вакцинированные заболеть штаммом "Дельта".
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