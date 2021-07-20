Производитель спортивной одежды Nike предупреждает об угрозе срыва поставок кроссовок. К этому привела остановка фабрик во Вьетнаме из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет S&P Global Market Intelligence.

Недавно два поставщика Nike во Вьетнаме (Chang Shin Vietnam и Pou Chen) остановили производство из-за вспышки коронавируса в регионе. На фабриках этих компаний работает 23 тыс. человек. В 2020 заводы Nike во Вьетнаме выпускали около 50% всей обуви бренда. Половина была предназначена для поставок в США.

Это грозит ограниченным выбором на витринах или полным отсутствием в наличии ряда товаров уже в ближайшие месяцы. В июне 2021 года финансовый директор Nike Мэтт Френд заявлял, что на протяжении текущего года ожидаются задержки в цепочке поставок, а спрос со стороны потребителей превышает предложение.

Компания Nike владеет 608 заводами в 39 странах, на 188 из них выпускают обувь. На них работает более 1 млн человек. 22% всех фабрик находится в Китае, еще 20% - во Вьетнаме (там работают 42% всех сотрудников). 28% всех фабрик по производству кроссовок находится во Вьетнаме.

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В компаниях Levi Strauss и H&M также предупредили о перебоях с поставками, но из Бангладеш. Гендиректор производителя обуви Brooks Running Джим Вебер заявил, что цикл доставки вырос с 40 до 80 дней.

Напомним, что из-за дефицита полупроводников цены на подержанные автомобили в США бьют рекорды. К росту цен должны готовиться и украинцы.