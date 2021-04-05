Во Вьетнаме избрали президента [ Редактировать ]
В понедельник, 5 апреля, Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало нового президента страны. Им стал Нгуен Суан Фук. Об этом пишет ТАСС.
Его поддержали 97,5% депутатов Нацсобрания. До этого 67-летний Нгуен Суан Фук занимал должность премьер-министра Вьетнама.
Также он был генсеком Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Он был переизбран генсеком компартии и не стал выдвигать свою кандидатуру на новый президентский срок.
Кандидатом на пост главы государства на период 2021-2026 годов партконференцией был выдвинут Нгуен Суан Фук.
Новоназначенный глава государства принес присягу сразу же после оглашения результатов голосования.
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