У Чернівцях чоловік випав з восьмого поверху та зачепився за антену [ Редактировать ]
Незнайомець за вікном. У Чернівцях перелякана жінка попросила поліцію зняти з її антени на сьомому поверсі невідомого чоловіка. Виявилося - це сусід з восьмого поверху.
Він посварився з жінкою та напідпитку випав з вікна. Чоловікові пощастило зачепитися і вціліти. Поліцейські затягнули його всередину в квартиру. Нині з ним усе добре.
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