AstraZeneca и Johnson & Johnson меняют вакцины от коронавируса - WSJ [ Редактировать ]
Источник: Johnson & Johnson
Фармацевтические компании AstraZeneca и Johnson & Johnson вместе с независимыми учеными проводят исследования, чтобы выяснить, поможет ли модификация их вакцин против COVID-19 снизить риск образования тромбов. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Источники издания сообщили, что тесное сотрудничество фармацевтов с регулирующими органами и научным сообщество дает надежду найти причины тромбообразования и свертывания крови, после чего компании смогут доработать свои вакцины. AstraZeneca сообщила, что это может произойти уже к началу следующего года.
Американская компания Johnson & Johnson заявила, что продолжает исследования препаратов и их побочных действий совместно с медицинскими экспертами и мировыми органами здравоохранения.
Фармацевты также заявили о необходимости изучить "признаки и симптомы этого очень редкого явления", чтобы обеспечить правильную диагностику и надлежащее лечение.
После изменения вакцин может потребоваться повторное их одобрение со стороны регулирующих органов.
Напомним, что в марте во многих странах ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca (называется Vaxzevria) из-за случаев возникновения тромбоза у пациентов. Связь между образованием тромбов и вакциной признали в Европейском агентстве лекарственных средств, но назвали это крайне редким побочным эффектом и осложнением.
В апреле однодозовую вакцину от коронавируса Janssen производства Johnson & Johnson запретили применять на территории Европейского Союза в связи с информацией об образовании тромбов после вакцинации. В Европе решили отложить развертывание компании по иммунизации препаратом J&J на неопределенный срок, пока не будут доподлинно выяснены причины развития редкой патологии.
Власти США в апреле рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса, разработанной Johnson & Johnson, но потом убрали рекомендацию.
Как сообщали "Подробности", главный санитарный врач Украины Игорь Кузин посоветовал не ждать в нашей стране вакцину от Johnson & Johnson.
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