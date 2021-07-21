На территории Украины из-за непогоды обесточенными остались 838 населенных пунктов в 13 регионах Украины. об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным ГСЧС, по состоянию на утро среды, 21 июля, в стране в связи с осложненными погодными условиями, наибольшим образом пострадала Полтавская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области.

По состоянию на 7:00 утра в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях (Полтавская – 194, Кировоградская – 158, Черкасская – 157, Киевская – 121, Днепропетровская – 38, Хмельницкая – 37, Одесская – 32, Сумская – 28 Николаевская – 24, Черниговская – 19, Черновицкая – 15 Винницкая – 14 и Запорожская – 1).

Отмечается, что к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов в регионах было принято решение экстренно привлечь аварийные бригады облэнерго.

Читайте также, в Одесской области 100 населенных пунктов остались без света в связи с аварией на Молдавской государственной районной атомной электростанции. В настоящее время проходят работы по устранению неисправностей и возобновлению электроснабжения пострадавшим домохозяйствам.

Кроме того, на Азовском море без света остались 110 баз отдыха Бердянской косы. Такая ситуация возникла из-за сильных интенсивных ливней и порывов ветра, всего же по стране без электроэнергии остались 29 населенных пунктов.

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