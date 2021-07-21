В Покровском районе Кривого Рога на улице Алексеева случилась трагедия. Бытовая ссора супругов закончилась смертью влюбленных.

Как сообщают в полиции, 19 июля, в местный участок полиции поступило сообщение об обнаружении в бассейне двух тел - мужчины и его жены. О страшной находке сообщил отец убитой женщины.

По данным правоохранителей, мужчина пытался уговорить свою жену не расставаться с ним. Когда возникла ссора, он утопил ее в бассейне.

После совершения преступления мужчина дважды ударил себя ножом, покончив жизнь самоубийством.

По данным полиции погибшие нигде не работали, вместе не жили и находились в процессе развода. Соседи говорят, что мужчина часто избивал жену, имел проблемы с психикой и угрожал убить свою спутницу жизни.

Полицейские выяснили, что у женщины следов насильственной смерти нет - она умерла, захлебнувшись водой. На теле мужчины обнаружили два ножевых ранения с левой стороны грудной клетки.

Напомним, что недавно в поселке Райгородок Донецкой области пьяный мужчина убил топором мать из-за того, что она требовала от него устроиться на работу.

Как сообщали "Подробности", в начале июля под Харьковом задержали современного Раскольникова, который семь раз ударил старушку топором по голове.