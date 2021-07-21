Украина имеет договоренность на поставку 13 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции. Препараты должны прибыть на территорию страны до конца лета 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства призвал граждан активнее записыватся на иммунизацию, так как в стране грядет пятая волна COVID-19. Вакцинироваться смогут все желающие.

Суммарно до конца лета Украина имеет договоренности на поставку 13 миллионов доз вакцин. То есть мы имеем необходимое количество вакцин для всех желающих.

Отмечается, что Шмыгаль рассказал о том, что в Украине сейчас доступны четыре вида вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac. Он добавил, что каждый из препаратов предотвращает тяжелое течение болезни.

Читайте также, с 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса, в связи с этим больше не нужно записываться через портал или приложение "Дія". В течение всего времени через приложение записались на вакцинацию 698 000 украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.

Кроме того, в Украине замедлились темпы вакцинации, с начала кампании вакцинации две прививки от коронавируса получили уже 1,4 миллиона человек. Согласно данным, в целом сделали уже более четырех миллионов прививок.

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