В Украине замедлились темпы вакцинации. С начала кампании вакцинации две прививки от коронавируса получили уже 1,4 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В целом сделали уже более четырех миллионов прививок.

За последние сутки прививки получили более 37 тысяч украинцев, большинство из них - первой дозой.

С начала прививочной кампании привито 2 667 523 человека, из них получили 1 дозу - 2 667 521 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 431 127 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 098 648 прививок.

За сутки 18 июля было вакцинировано 37 173 человека. Первую дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы - 8591 человек.

В течение суток работали 88 мобильных бригад, 124 пункта прививки, 225 центров вакцинации.

Читайте также, в Украине в ближайшее время может вырасти количество зараженных штаммом коронавируса "Дельта". Больных с подозрением на заболевание, вызванное именно индийским штаммом, уже стало больше, правда ли украинцы массово заразились штаммом Дельта, можно будет уже на следующей неделе.

Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел селекторное совещание, на котором обсудил готовность к потенциальной вспышке нового штамма коронавируса в Украине. Сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Дельта" и в Украине эта мутация также зафиксирована.

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