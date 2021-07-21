Принц Гарри продал свои мемуары издательству Penguin Random House и получил авансом около 20 млн долларов за их публикацию.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Отмечается, что соавтор Гарри, писатель Джей Мерингер, получает как минимум 1 млн долларов в качестве аванса.

По данным издания, Penguin Random House заключали похожую сделку с Бараком Обамой и его женой Мишель.

Ранее мы писали о том, что принц Гарри впервые в жизни устроился на работу. Внук королевы Великобритании будет работать в американском стартапе, который обучает быстрому продвижению по карьерной лестнице, занимается консультированием и наставничеством.

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