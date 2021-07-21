"Джо Байден является спецпредставителем по Украине" - советник Госдепа [ Редактировать ]
В Государственном департаменте США не уверены, что будет назначен отдельный спецпредставитель по Украине. Поскольку американский президент Джо Байден и сам является спецпредставителем "во многих отношениях". Об этом заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.
На вопрос, будет ли назначен спецпредставитель Госдепа по Украине, он ответил:
У нас есть спецпредставитель по Украине во многих отношениях - это президент США Байден. Он бывал тут шесть раз, больше чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо, госсекретарь Блинкен - тоже.
Шолле добавил, что госсекретарь Блинкен поручил ему провести переговоры с украинскими партнерами.
Это ситуация, в которой задействованы все в Вашингтоне, в плане нашей работы в Украине. Для меня это залог глубины нашего партнерства - что столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее.
Напомним, что Владимир Зеленский резко прокомментировал последние переговоры Байдена и Меркель. Глава государства заявил, что не видит от партнеров конкретных шагов против "Северного потока-2".
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