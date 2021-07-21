Валюта в Украине: Нацбанк ослабил курс гривны [ Редактировать ]
В среду, 21 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке упал на три копейки - до 27,24 грн/$1 с 27,21 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Котировки национальной валюты на закрытие торгов составили 27,23-27,25 грн/$1.
В то же время Национальный банк Украины также ослабил в среду курс гривны - до 27,24 грн/$1 с 27,23 грн/$1 накануне.
Помимо этого финансовый регулятор ослабил котировки национальной валюты на четверг, 22 июля - до 27,2405 грн/$1 с 27,2205 грн/$1 в среду.
Нацбанк также обнародовал котировки других иностранных валют на завтрашний рабочий день:
- 1 Евро - 32,0607 гривен;
- 1 Злотый - 6,9742 гривен;
- 10 Российских рублей - 3,6639 гривен;
- 1 Фунт стерлингов - 37,1193 гривен.
Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.
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