Открытие Олимпиады в Токио: кто будет нести прапор Украины [ Редактировать ]
В пятницу, 23 июля, в японском Токио состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХII Олимпиады. Нести флаг Украины на церемонии будут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.
Об этом сообщает Telegram-канал "Новина".
Примечательно, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину, что связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.
Елена Костевич и Богдан Никишин
Ранее сообщалось, что украинского чемпиона не допустили на Олимпиаду в Токио. Олег Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за положительного допинг-теста.
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