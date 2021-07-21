В пятницу, 23 июля, в японском Токио состоится торжественная церемония открытия Игр ХХХII Олимпиады. Нести флаг Украины на церемонии будут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новина".

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Примечательно, что впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца - женщину и мужчину, что связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Елена Костевич и Богдан Никишин

Ранее сообщалось, что украинского чемпиона не допустили на Олимпиаду в Токио. Олег Верняев дисквалифицирован на четыре года из-за положительного допинг-теста.

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