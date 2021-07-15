Первого украинского спортсмена отправили на изоляцию в Токио [ Редактировать ]
Источник: Facebook
28-летняя Виктория Ус, которая будет предствлять Украину в гребном слаломе на Олимпийских играх, попала на самоизоляцию после прилета в Токио. Об этом спортсменка написала в своем Facebook.
Выходные и изоляция вместо тренировок. 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул - Токио, на котором мы прилетели 6 июля, у некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где), обнаружили ковид.
Серебряная призерка молодежного чемпионата мира сообщила, что украинцев сразу добавили в список близких контактов с ковид-положительными людьми.
И теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы, мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний. Не такими я представляла Олимпийские игры. Но это реалии настоящего... А сейчас ждем. Психологически невероятно сложно. Эта ситуация - какой-то нонсенс.
С 15 июля украинцам разрешили проводить по 1 тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственной "bubble system" - и так до 20 июля, добавила Виктория Ус.
Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавирусных ограничений победители соревнований будуть сами себе надевать медали на шею.
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