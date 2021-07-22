В Кремле считают закономерной жалобу России против Украины в ЕСПЧ [ Редактировать ]
У президента России Владимира Путина прокомментировали жалобу России против Украины в ЕСПЧ. В Кремле считают ее закономерной.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, отношения Кремля к этой жалобе нельзя рассматривать отдельно от самого обращения России.
"Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации", - сказал Песков.
Напомним, Россия впервые подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов.
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