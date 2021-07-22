Россия впервые подала жалобу в ЕСПЧ против Украины [ Редактировать ]
Российская Федерация впервые подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщают "РИА Новости".
В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:
- гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;
- "практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;
- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
- дискриминация российского бизнеса;
- гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци";
- лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";
- нападения на дипломатические представительства России;
- крушение самолета "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года "вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".
- "отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".
Ранее сообщалось, что Россия предложила провести встречу ТКГ в Минске.
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