Российская Федерация впервые подала иск против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщают "РИА Новости".

В списке претензий, которые Москва выдвигает к Киеву - десять пунктов:

- гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции на Донбассе;

- "практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих" путем запрета работы СМИ и журналистов;

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- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

- дискриминация российского бизнеса;

- гибель людей и уничтожение имущества "в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федераци";

- лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

- блокирование Северо-Крымского канала "как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова";

- нападения на дипломатические представительства России;

- крушение самолета "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года "вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий".

- "отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений".

Ранее сообщалось, что Россия предложила провести встречу ТКГ в Минске.

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