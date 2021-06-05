Украинцы, живущие в оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), смогут попасть на подконтрольную Украине территорию без обязательного прохождения самоизоляции в случае выезда для прохождения иммунизации от коронавиируса.

При этом легальным условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию, содержащее уникальный идентификатор. К тому же списки граждан, которые будут допущены к прививке будут содержаться на КПВВ.

Отмечается, что граждане Украины, которые следуют на подконтрольную украинским властям территорию и подлежащие прохождению самоизоляции, должны установить мобильное приложение "Вдома". А если это невозможно, то они подлежат обязательной обсервации.

Ранее мы писали что с мая 2021 года данными о нарушителях самоизоляции в Украине начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры. Налаживание обмена данными в отношении лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома".

Кроме того, гражданам, которые въезжают на территорию Украины с оккупированного Крыма и Донбасса, не нужно будет проходить самоизоляцию. Для этого они должны будут получить отрицательный тест на коронавирус, тесты на антиген будут бесплатными для граждан Украины.

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