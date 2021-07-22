В начале августа МВФ примет решение о дополнительной эмиссии на 650 млрд долларов, из которых 2,7 млрд долларов получит Украина. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Он отметил, что решение по этому вопросу уже принял Совет директоров фонда, но еще должно быть решение Совета управляющих МВФ.

Согласно регламенту голосование состоится до 2 августа. И мы надеемся, что потом в течение нескольких недель будет происходить перечисление средств на счета.

Шевченко также заявил, что Минфину, Кабмину и НБУ предстоит договориться о распределении этих средств между бюджетом и золотовалютными резервами.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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