В Киеве на выходных ограничат движение транспорта (список улиц) [ Редактировать ]
На выходных 24 - 25 июля на ряде улиц Киева будет ограничено движение транспорта в связи с проведением спортивных соревнований "70.3 Триатлон Кубок Киева 2021". Инициатором мероприятия выступает "Беговая Украина".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
График перекрытия улиц 24-25 июля 2021 года
Также отмечается, что на этих выходных проведение мероприятия не ограничит:
- движение на Набережном шоссе в сторону ст. м. "Выдубичи";
- движение на ул. Набережно-Рыбальской и Гаванском мосту в сторону ул. Нижний и Верхний Вал.
Ранее мы писали о том, что Украина ограничит движение на границе с Венгрией.
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