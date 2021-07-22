Пункт пропуска автомобильного транспорта "Тиса" в Закарпатской области приняли решение закрыть на 2 месяца в связи с ремонтными работами на мосту через реку Тиса. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Украина начала реконструкцию переправы в соответствии с предварительной договоренностью. Движение там будет несколько затрудненным. Работы будут производится с 22 по 29 июля 2021 года на полосах для движения грузового транспорта по двум сторонам.

Отмечается, что движение транспортных средств организуют через центральную часть моста в реверсном режиме и исключительно в порядке очереди.

Читайте также, правительство Венгрии приняло решение закрыть 2 пункта пропуска, которые находятся на границе с Украиной. Такая мера будет действовать вплоть до конца июля 2021 года, руководство Государственной пограничной службы получило соответствующую информацию от Главного управления полиции Венгрии.

Кроме того, возобновляется движение через все пункты пропуска на молдавско-украинской границе. Также начинают работать пункты пропуска на границе с Румынией, кроме "Липчаны - Редауцы Прут", поскольку румынская сторона свою деятельность там не возобновила.

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