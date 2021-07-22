Погодний армагедон. Потужні зливи цієї ночі вдарили по Одесі та Донбасу. На Сході сильний вітер валив дерева та зривав дахи з будівель. Семеро людей травмовані, а двоє загинули. Є інформація про можливу смерть людини й в Одесі. Свідки бачили, як потоком води чоловіка віднесло у море. Що зараз відбувається в Одесі? І Як місто пережило нічний розгул стихії? В матеріалі - Андрія Анастасова.

Ось таким своє місто зранку побачили одесити. Зруйновані дороги, втоплені та перекинуті машини, замість вулиць озера. Суворівський район - майже повністю ізольований від центру Одеси: на роботу люди дістаються по пояс у воді.

Влада Дізік, жителька Одеси:

Мне сложно это одним словом выразить, ну, знаете: вижу цель, не вижу препятствий - это наш случай!

Шалений дощ вдарив уночі. За кілька годин потужний вітер повалив з півсотні дерев, знеструмив дві тисячі будинків, а вода затопила сотні квартир. Скільки саме - в мерії ще підраховують, але одне зрозуміло точно: збитки будуть величезними. Із затоплених помешкань рятувальники на руках виносили дітей.

Діана Годорожа, мешканка затопленого будинку:

Мы ждем пока уйдет вода, а дальше это, получается, наши проблемы! Машины во дворе все утонули квартиры утонули - полностью по пояс воды, подвалы полностью все полные!

Втім, у найбільш постраждалому районі Пересипі вода не сходила у дворах майже весь день і, як кажуть місцеві, це головна відмінність від подібних катаклізмів у попередні роки. Люди скаржаться на роботу комунальників та вважають, що зливова каналізація належним чином не працює!

Надія Галайда, мешканка затопленого будинку:

Причина! Причина в том, что вовремя не выкачивают воду! Если б не были ливневки забитые - такого б не было!

В мерії своєю чергою таку ситуацію пояснюють природними чинниками. Мовляв, протягом ночі випала більше, ніж двомісячна норма опадів. Кажуть, такої зливи в Одесі не було понад тридцять років. До того ж - деякий час була знеструмлена станція з відкачування води.

Дмитро Жеман, заступник міського голови Одеси:

Сто литров осадков на один метр выпало в течение пяти часов Это действительно очень большое количество осадков и, естественно, переварить такое количество воды не получается так быстро, как нам бы этого хотелось.

А ось в іншому районі міста, на вулиці Ніщинського, через зливу мало не сталася трагедія. Тут обвалилася стіна нежитлової будівлі - та так, що її уламками накрило одразу чотири автівки. Людей у них не було, але самі машини розтрощено і, швидше за все, відновленню вони вже не підлягають.

Володимир Вагнер, власник розтрощеної автівки:

Оно все получилось из-за того, что ворота сделали новые, парус был большой и, видать, оно раскачивало, когда сильный ветер был - и за собой повлекло обвал этой всей стены!

І ще одне повідомлення наразі перевіряють правоохоронці. У соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як під час зливи, в районі місцевого пляжу, потік води зносить у море чоловіка. Спочатку ЗМІ писали про загиблого, але потім з'ясувалося, що на цьому відео себе впізнав хлопець, який лише травмувався - вночі його дійсно збило водою з ніг.

Зачепила негода і Запорізьку область особливо дісталося узбережжю Азовського моря. Різка зміна погоди спричинила там кілька потужних торнадо. Природне явище відпочивальники спостерігали у курортній Кирилівці та на Бірючому острові.

На кадрах видно, як один смерч сформувався над морем. Інший над лиманом. Ніхто не постраждав. Зникли торнадо так само раптово, як і з'явились. Але після них курорт накрила потужна злива з градом.

А от на Донеччині від негоди є не лише постраждалі, а й загиблі. У місті Дружківка на людину впало дерево. А в одному з сіл на Луганщині людину вбив зірваний з будинку дах. Загалом у Донецькій області постраждали семеро осіб.

У Маріуполі потужний дощ затопив вулиці. Почалися перебої з електрикою. Води на дорогах було стільки, що комунальному транспорту довелося змінювати маршрути.