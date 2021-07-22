Небезпечна забавка. На Львівщині у хлопчика в руках вибухнула петарда, якою він грався. Дитина залишилася без пальців. Зараз медики борються за те, щоб хлопчик у майбутньому міг рухати долонею. Як усе сталося і кого можуть покарати? З'ясовувала Христина Гашенко.

У перев'язувальній опікового відділення 6-річний Максим. До медзакладу хлопчика напередодні доправили у тяжкому стані.

Василь Савчин, дитячий хірург-комбустіолог Львівської міської лікарні №8:

Важка травма кисті. 1,2,3 палець відсутній на момент поступлення. Четвертий, п'ятий частково залишився, тканини розірвані на долоні.

Щоб врятувати пошкоджені останні два пальці на лівій руці, хлопчика оперували понад три години.

Олег Александрович, дитячий лікар-комбустіолог Львівської міської лікарні №8:

Повністю функція руки не збережена. Старається зберегти хватальну функцію для того, щоб 4-5 палець працювали.

Пальці Максиму відірвало вибухом від петарди. Її хлопець знайшов удома в комоді. Батьки купили її тиждень тому, на сільському святі.

Галина Башак, мати Максима:

Тато сказав, щоб діти її самі не підпалювали. Понеділок був ще праздника за тиждень забули за неї чоловіка заяви без мене її не брати отак потім реально забули за неї.

У момент вибуху в кімнаті поруч із Максимом був 8-річний брат. Він не постраждав.

Просто бавився. я не знав що то таке. - Братик тобі нічого не казав. - Ні, брат взагалі всього боїться.

Мама Максима в той час була в іншій кімнаті. Каже - спочатку не зрозуміла, що сталося.

Галина Башак, мати Максима:

В той момент зайшов чоловік і він кинув у нас такий плитка, думала кинув ключі думаю не попав на підвіконник, киньте жмуть ключів який був звук у хаті таке ехо, тому що хата ще не настільки обставлена. То було на першому поверсі, а ми були на другому.

Наразі на Максима чекає тривале лікування і щонайменше два місяці реабілітації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків.