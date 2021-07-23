Британский дизайнер Кристофер Шеллис создал самую дорогую обувь в мире - мужские туфли стоимостью около 140 тыс. долларов. На создание дизайна и подбор украшений он потратил три года, сообщает meta.ua.

Обувь создана из кожи красного цвета. Изюминкой дизайна является 18-каратный бриллиант и стельки из 18-каратного золота.

Дизайнер предлагает сочетать данную обувь с другими вещами из коллекции: поясом стоимостью 80 тыс. долларов и курткой, которая стоит 50 тыс. долларов.

По словам Кристофера, на эту коллекцию его вдохновили роскошные образы королевы Великобритании Елизаветы II.

Дизайнер гарантирует покупателю пожизненную гарантию на туфли, и если они испортятся, Шеллис создаст новую пару, на которую перенесет бриллианты и золото.

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